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ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

19.10.2019 10:42

Son güncelleme : 19.10.2019 10:42
ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 713'e ulaştı.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 2 hafta üst üste artış kaydedildi.

Perşembe 59,91 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 1,03 düşüşle 59,29 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,39 azalarak 53,72 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 53,93 dolardan tamamlamıştı.




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