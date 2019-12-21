ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı arttı













AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 artarak 685'e yükseldi.Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında Şubat 2018'den bu yana en yüksek haftalık artış kaydedildi.Perşembe 66,54 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 66,04 dolara inerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 60,37 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,22 dolardan kapanmıştı.