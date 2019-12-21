ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 18 adet artış gösterdi.
ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
21.12.2019 13:14
Son güncelleme : 21.12.2019 13:14
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 artarak 685'e yükseldi.
Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında Şubat 2018'den bu yana en yüksek haftalık artış kaydedildi.
Perşembe 66,54 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 66,04 dolara inerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 60,37 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,22 dolardan kapanmıştı.
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