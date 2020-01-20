ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 14 adet artış gösterdi.
ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
20.01.2020 09:11
Son güncelleme : 20.01.2020 09:11
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak 673'e yükseldi.
Perşembe 64,87 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı Cuma günkü kapanışta 65,28 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,83 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,52 dolardan kapanmıştı.
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 121.619
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|Önceki Kapanış
|: 121.475
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En Düşük
120.597
18:055,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 5,8880
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
6,5259
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 295,92
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|Önceki Kapanış
|: 294,86
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296,13
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6379
|7,6762
|% -0,04
|
|Frank
|6,0630
|6,0995
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5662
|1,5741
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|4,67
|
|Altın Gr.
|296
|296
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,82
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