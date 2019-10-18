ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği ürününe bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
ABD`den AB ürünlerine ek gümrük vergisi
18.10.2019 13:44
Son güncelleme : 18.10.2019 13:44
DHA
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
Konu ile ilgili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ABD'ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.
Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.
13:2998.548
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 3.651,47
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.657
En Düşük
98.002
13:295,7910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0348
|Açılış
|: 5,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
13:296,4475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0408
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
13:29277,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,27
|Açılış
|: 277,21
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59