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ABD`den AB ürünlerine ek gümrük vergisi

18.10.2019 13:44

Son güncelleme : 18.10.2019 13:44
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği ürününe bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.



DHA

ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.

Konu ile ilgili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ABD'ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.

Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.




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