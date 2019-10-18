ABD`den AB ürünlerine ek gümrük vergisi













DHA

ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.Konu ile ilgili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ABD'ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.