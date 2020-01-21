ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington ve Pekin arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere büyük bir gelişme olmayabileceği uyarısı yaptı.
ABD`den `Çin ticaret anlaşması` açıklaması
21.01.2020 13:34
Son güncelleme : 21.01.2020 13:34
DHA
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 2021 federal bütçesinde orta sınıf için yeni vergi indirimlerinin yer aldığını belirtti ve ABD ekonomisinde gelecek yıllarda 1 trilyon dolar
mali açık öngördü.
Bunun yanında, Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) yetkilisi Li Xingqian, ABD'den gelecek yüksek kaliteli ve rekabetçi ürünlerin Çin'de olumlu karşılanacağını söyledi. Pekinde düzenlenen basın toplantısında Qingqian, Washington'la varılan ticaret anlaşmasının diğer ülkelerden yapılan Çin ithalatını etkilemeyeceğini belirtti ve ekledi:
"Uluslararası ülkelerin Çin'de eşit şartlarda rekabet etmesini ve Çin piyasasında gelişmelerini istiyoruz."
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