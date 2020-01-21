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ABD`den `Çin ticaret anlaşması` açıklaması

21.01.2020 13:34

Son güncelleme : 21.01.2020 13:34
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington ve Pekin arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere büyük bir gelişme olmayabileceği uyarısı yaptı.



DHA

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 2021 federal bütçesinde orta sınıf için yeni vergi indirimlerinin yer aldığını belirtti ve ABD ekonomisinde gelecek yıllarda 1 trilyon dolar mali açık öngördü.

Bunun yanında, Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) yetkilisi Li Xingqian, ABD'den gelecek yüksek kaliteli ve rekabetçi ürünlerin Çin'de olumlu karşılanacağını söyledi. Pekinde düzenlenen basın toplantısında Qingqian, Washington'la varılan ticaret anlaşmasının diğer ülkelerden yapılan Çin ithalatını etkilemeyeceğini belirtti ve ekledi:

"Uluslararası ülkelerin Çin'de eşit şartlarda rekabet etmesini ve Çin piyasasında gelişmelerini istiyoruz."




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