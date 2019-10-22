Avrupa Birliği`nde bütçe açığının GSYH`ye oranı, 2019`un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 0,9 oldu.
AB`de bütçe açığının GSYH`ye oranı arttı
22.10.2019 13:31
Son güncelleme : 22.10.2019 13:31
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin 2019 yılı ikinci çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.
Buna göre, 28 üyeli AB'de 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 0,9'a çıktı.
Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseldi.
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