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AB`de bütçe açığının GSYH`ye oranı arttı

22.10.2019 13:31

Son güncelleme : 22.10.2019 13:31
Avrupa Birliği`nde bütçe açığının GSYH`ye oranı, 2019`un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 0,9 oldu.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2019 yılı  ikinci çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,8 olan bütçe  açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 0,9'a çıktı.

Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde  0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseldi.




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