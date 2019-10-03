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AB`de perakende satışlar arttı

03.10.2019 13:06

Son güncelleme : 03.10.2019 13:07
Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2`lik artış gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde  2,1 yükseldi.

AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,5 arttı.

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 1,1 ile Portekiz, yüzde 1 ile Estonya ve yüzde  0,8 ile Finlandiya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 1,3 ile Avusturya ve Slovakya'da, yüzde 1,1 ile Hırvatistan'da ölçüldü.




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