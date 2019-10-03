Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2`lik artış gösterdi.
AB`de perakende satışlar arttı
03.10.2019 13:06
Son güncelleme : 03.10.2019 13:07
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi’nin ağustos ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi.
AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,5 arttı.
AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 1,1 ile Portekiz, yüzde 1 ile Estonya ve yüzde 0,8 ile Finlandiya'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 1,3 ile Avusturya ve Slovakya'da, yüzde 1,1 ile Hırvatistan'da ölçüldü.
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
103.885
12:515,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 5,6930
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,6682
12:516,2459
En Yüksek
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 6,2300
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2668
En Düşük
6,2126
12:51275,09
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 275,09
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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275,74
En Düşük
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