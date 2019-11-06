Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2`lik artış gösterdi.
AB`de perakende satışlar arttı
06.11.2019 13:42
Son güncelleme : 06.11.2019 13:42
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi’nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,2 arttı.
AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,6 ile Hırvatistan, yüzde 2,4 ile İrlanda ve yüzde 0,7 ile Romanya’da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 2,4 ile Portekiz, yüzde 1 ile Letonya ve yüzde 0,7 ile Slovenya'da ölçüldü.
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
100.368
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|Önceki Kapanış
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|
|BJKAS
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|% 1,01
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|AVGYO
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|50.537.053
|% 8,55
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|Frank
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|% 0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|1.489
|1.489
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|275
|0,86
|
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|
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|1.863
|-1,11
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|-0,54
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