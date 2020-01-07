Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, kasımda (2019) bir önceki aya göre yüzde 0,6`lık artış gösterdi.
AB`de perakende satışlar arttı
07.01.2020 14:32
Son güncelleme : 07.01.2020 14:32
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin kasım ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.
AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,3 ile Polonya, yüzde 2,7 ile Belçika ve yüzde 2,6 ile Letonya'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 1,7 ile İngiltere, yüzde 0,9 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile Finlandiya'da ölçüldü.
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|% 14,74
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|BRYAT
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|% 11,77
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|SMART
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|61.280.314
|% 11,45
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|IZMDC
|7,90
|1.902.707
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|% -8,53
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|YONGA
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|% 0,27
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|9,24
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|123,30
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|% -0,08
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|% 1,61
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|13,66
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|
|ALBRK
|1,55
|87.028.400
|% 1,97
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|1,80
|88.011.497
|% 2,27
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|% -0,26
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|% -0,01
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|Alış
|Satış
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|1.566
|0,40
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|Altın Gr.
|301
|301
|-0,08
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|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-14,00
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|Tam
|1.985
|2.034
|-15,04
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|959
|984
|-7,28
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|481
|492
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