GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB`de perakende satışlar düştü

05.12.2019 13:50

Son güncelleme : 05.12.2019 13:50
Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,6 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

AB'de ise perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,1 ile Portekiz ve yüzde 0,9 ile Polonya'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,9 ile Almanya ve İrlanda'da ölçüldü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:34108.418
Değişim :  0,67% |  716,73
Açılış :  108.260  
Önceki Kapanış :  107.701  
En Yüksek
108.830 En Düşük
108.151
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERAS 4,77 40.015.859 % 19,85  
SMART 11,75 81.002.340 % 17,85  
FONET 7,85 59.668.553 % 17,69  
TURGG 46,66 13.921.838 % 14,98  
OYLUM 5,31 11.899.647 % 14,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5481 7,5859 % 0,47  
Frank 5,8042 5,8391 % 0,21  
Riyal 1,5326 1,5403 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.474 -1,55  
Altın Gr. 273 273 0,53  
Cumhuriyet 1.808 1.836 2,00  
Tam 1.800 1.846 -0,52  
Yarım 870 893 -0,24  
Çeyrek 436 446 -0,13  
Gümüş.Ons 16,81 16,84 -0,03  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,01  
B. Petrol 63,14 63,14 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru