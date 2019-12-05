Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.
AB`de perakende satışlar düştü
05.12.2019 13:50
Son güncelleme : 05.12.2019 13:50
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin ekim ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,6 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.
AB'de ise perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.
AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,1 ile Portekiz ve yüzde 0,9 ile Polonya'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,9 ile Almanya ve İrlanda'da ölçüldü.
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|40.015.859
|% 19,85
|
|SMART
|11,75
|81.002.340
|% 17,85
|
|FONET
|7,85
|59.668.553
|% 17,69
|
|TURGG
|46,66
|13.921.838
|% 14,98
|
|OYLUM
|5,31
|11.899.647
|% 14,94
|
|EKIZ
|0,64
|39.801
|% -8,57
|
|KLMSN
|18,23
|19.399.747
|% -4,60
|
|BALAT
|0,50
|152.848
|% -3,85
|
|EUYO
|1,31
|7.195.293
|% -3,68
|
|AKCNS
|10,50
|10.820.077
|% -3,67
|
|THYAO
|13,74
|422.809.490
|% -0,15
|
|ASELS
|19,34
|409.650.370
|% 2,11
|
|PETKM
|3,62
|257.862.320
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|161.430.980
|% 2,07
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|EKGYO
|1,46
|157.159.820
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,46
|157.159.820
|% -2,01
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|PETKM
|3,62
|257.862.320
|% 0,56
|
|ADESE
|1,92
|107.632.537
|% -2,04
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|IEYHO
|0,45
|24.289.026
|% 9,76
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|TSKB
|1,12
|60.954.841
|% 2,75
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5481
|7,5859
|% 0,47
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|Frank
|5,8042
|5,8391
|% 0,21
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|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,25
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-1,55
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|Altın Gr.
|273
|273
|0,53
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|Cumhuriyet
|1.808
|1.836
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.846
|-0,52
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|Yarım
|870
|893
|-0,24
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,13
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|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,01
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|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,14
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