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AB`den 8 ülkeye taslak bütçe uyarısı

20.11.2019 15:10

Son güncelleme : 20.11.2019 15:10
Avrupa Birliği Komisyonu, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya`nın 2020 bütçe taslaklarını birlik mali kurallarına uyumsuz buldu.



AA

AB Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerinin 2020 yılı bütçe taslaklarına yönelik tavsiyeler içeren "Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Yüksek kamu borcu olan ülkelerin ihtiyatlı maliye politikaları  izlemesi gerektiğine dikkati çekilen çalışmada, mali alanı olan Almanya ve  Hollanda gibi ülkelerin ise daha fazla yatırım yapabileceği kaydedildi.

Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve  Finlandiya’nın 2020 yılı bütçe taslaklarının birlik mali kurallarına uymadığına  işaret edilen çalışmada, özellikle Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya'nın düşük  faiz ortamından faydalanması ve yüksek seviyedeki kamu borçlarını azaltması  gerektiği vurgulandı.

Çalışmada, Almanya, İrlanda, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  (GKRY), Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda ve Avusturya'nın 2020 bütçe  taslaklarının AB kurallarına uyumlu bulunduğu belirtildi.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin  yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi şartı  bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonu'na  bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu  ülkeye yönelik disiplin süreci uygulanabiliyor.




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