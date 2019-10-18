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AB`den ABD`ye misilleme tehdidi

18.10.2019 16:32

Son güncelleme : 18.10.2019 16:32
Avrupa Birliği, ABD`nin Airbus`a sağlanan yasa dışı desteklemelerden dolayı bugün uygulamaya başladığı ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapılacağını bildirdi.



AA

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin  Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine 7,5 milyar dolar  ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından açıklamada bulundu.

ABD'nin AB ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamayı tercih  etmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Malmström, "ABD'nin adımı bize  Boeing davasında zamanı gelince kendi gümrük vergilerimizi uygulamak dışında bir  alternatif  bırakmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Malmström, söz konusu ticari misillemelerin entegre  arz zincirine   sahip olan havacılık sektörü ile birlikte çeşitli alanları zarara uğratacağına  dikkati çekerek,"Uzun vadede karşılıklı biçimde gümrük vergileri koymak  hiçbirimizin çıkarına olmaz." diye konuştu.

AB ve ABD'nin dünyanın en büyük uçak üreticileri olduğunu anımsatan  Malmström, sorunun müzakere edilerek, dengeli ve uyumlu bir anlaşma ile çözülmesi  gerektiğini ifade etti.

Malmström, komisyonun ABD tedbirlerinin özellikle tarım sektöründeki  etkisini inceleyeceğini belirtti.

SÜREÇ HAKKINDA

DTÖ ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam  eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını geçen günlerde açıklamıştı.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB  ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti.

Washington, bugünden itibaren Fransa, Almanya, İspanya ve  İngiltere'den sivil havacılık taşıtlarına ve AB üyesi ülkelerin çeşitli  gıda  ürünlerine yüzde 10 ile 25 arasında ilave vergi uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları ABD merkezli Boeing ile  Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi  Airbus birbirini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği  gerekçesiyle de karşılıklı hukuki süreç yürütüyor.

DTÖ'de devam eden bir başka dosyada ise AB'nin ABD'ye karşı Boeing  desteklemeleri ile ilgili açtığı başvuru yer alıyor. Bu dosyanın 2020'nin ilk  aylarında sonuçlanmasıyla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri  uygulama imkanı doğması bekleniyor.




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