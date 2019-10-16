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AB`den Broadcom firmasına ihtiyati tedbir

16.10.2019 14:18

Son güncelleme : 16.10.2019 14:18
Avrupa Birliği, çip üreticisi Broadcom firmasının uydu alıcı ve modem sektörlerindeki 6 büyük müşteriyle yaptığı iş sözleşmelerinin belirli hükümlerini askıya aldı.



AA

AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Broadcom firması hakkında  başlatılan rekabet soruşturması kapsamında şirkete yönelik ihtiyati tedbir kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Broadcom'un 6 önemli müşterisiyle yaptığı iş sözleşmelerinde yer alan belirli hükümlerin uygulamasının durdurulduğu kaydedildi.

Söz konusu karar doğrultusunda uydu alıcı ve modem sektörlerinde Broadcom ile çalışan 6 firmanın iş sözleşmelerindeki münhasırlık maddelerinin  uygulanmasına 30 gün içinde son verilecek.

AB'nin haziran ayında başlattığı rekabet soruşturmasında, iletişim cihazları için entegre çip üreten Broadcom firmasının yaptığı iş sözleşmelerinde  rakiplerini piyasadan çıkarmaya yönelik sınırlamalar getirdiğinden şüphe  duyulduğu kaydedilmişti.

Firma uygulamalarının tüketici tercihlerini ve teknolojik inovasyonu  engellediğini belirten AB Komisyonu, geçici tedbirlerle Broadcom'un söz konusu  davranışlarını engelleyebileceğini açıklamıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.




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