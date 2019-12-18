AB Komisyonu, Euro Bölgesi hükümetlerini Avrupa Merkez Bankası`nın enflasyonu yükseltme ve istihdam yaratma çabalarına mümkün ise mali politikayı kullanarak, ekonomilerine yatırım yaparak yardım etmeye çağırdı.
AB`den Euro Bölgesi`ne yardım çağrısı
18.12.2019 09:19
Son güncelleme : 18.12.2019 09:30
Euro Bölgesi üyelerine yıllık tavsiyelerini yayınlayan AB Komisyonu, hükümetlerin bir banka mevduat sigortası planı oluşturmak üzerinde görüşmelere başlamaları gerektiğini vurguladı. Komisyon, AB geneli için bir işsizlik reasürans planı önereceğini de belirtti.
Komisyon açıklamasında, "Avrupa Merkez Bankası, bir taraftan büyüme ve istihdam yaratımını desteklerken, diğer taraftan enflasyonun orta vadeli hedefe doğru yükselmesine yardım için destekleyici politikasını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.
AB Komisyonu, üye ülkelerden mali politikayı kullanmalarını isterken, bunu sadece AB bütçe kuralları içinde hareket alanı olan ülkelerin yapması gerektiğini de vurguladı.
2019 yılında Euro
Bölgesi ekonomisinin yüzde 1,1 büyüyeceğini tahmin eden AB Komisyonu, büyümenin 2020 ve 2021'de yüzde 1,2 olmasının beklendiğini de belirtti.
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|AVHOL
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|% 0,00
|
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|% 0,00
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|KARSN
|1,53
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|% 0,00
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|PEKGY
|3,00
|23.805.339
|% 0,00
|
|SMART
|7,67
|3.058.878
|% 0,00
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|AVHOL
|1,56
|181.904
|% 0,00
|
|BOLUC
|4,53
|54.102.723
|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
|51.857.407
|% 0,00
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|PEKGY
|3,00
|23.805.339
|% 0,00
|
|SMART
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|% 0,00
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|1.512.433.661
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|ASELS
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|395.443.524
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|SISE
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|IEYHO
|0,55
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|
|GUSGR
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|% 0,00
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% 0,00
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|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7161
|7,7548
|% 0,17
|
|Frank
|5,9973
|6,0335
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5695
|1,5774
|% 0,29
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|Alış
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|Altın Ons
|1.477
|1.477
|1,15
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|Altın Gr.
|280
|280
|0,70
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|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,02
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|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
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|B. Petrol
|65,78
|65,78
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