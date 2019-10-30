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AB`den Tunus`a 150 milyon euro kredi

30.10.2019 14:29

Son güncelleme : 30.10.2019 14:29
Avrupa Birliği, Tunus ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 150 milyon euroluk kredi dilimini serbest bıraktı.



AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Tunus ile yapılan toplam 500 milyon euroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 150 milyon euroluk son kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin Tunus'a söz konusu mali destek programı uygulama kararını 2016 yılında aldığı anımsatıldı.

Program, Tunus'un ekonomik büyümesini ve yapısal reformlarını desteklemeyi hedefliyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için insan haklarına saygı ve demokratik kurumların işletilmesi gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor.




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