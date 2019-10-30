Avrupa Birliği, Tunus ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 150 milyon euroluk kredi dilimini serbest bıraktı.
AB`den Tunus`a 150 milyon euro kredi
30.10.2019 14:29
Son güncelleme : 30.10.2019 14:29
AA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Tunus ile yapılan toplam 500 milyon euroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 150 milyon euroluk son kredi
diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.
Açıklamada, AB'nin Tunus'a söz konusu mali destek programı uygulama kararını 2016 yılında aldığı anımsatıldı.
Program, Tunus'un ekonomik büyümesini ve yapısal reformlarını desteklemeyi hedefliyor.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz
dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB, bu kapsamda, sermaye
piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
Kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için insan haklarına saygı ve demokratik kurumların işletilmesi gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
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|% -1,48
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