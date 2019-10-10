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AB`den Yunanistan`ın kredi planına onay

10.10.2019 13:25

Son güncelleme : 10.10.2019 13:40
Avrupa Birliği Komisyonu, Yunanistan`da bankaların sorunlu kredilerinin azaltılmasını amaçlayan programa onay verdi.



AA

AB Komisyonu, Yunan hükümetinin bankaların takipteki alacaklarını azaltmak için uygulamak istediği planın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu "Herkül" adlı planla, Yunan bankalarındaki sorunlu kredilerin piyasa işleyişi bozulmadan azaltılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Yunanistan'da bankalar yaklaşık 80 milyar avroluk sorunlu kredilerini  azaltmak istiyor. Yunan hükümetinin planı, söz konusu kredileri varlığa dayalı menkul  kıymetlerle birleştirerek düşürmeyi öngörüyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanında.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.




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