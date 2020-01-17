ABD`li yatırım bankası Morgan Stanley, Apple hisse senedi fiyat hedefini yüzde 24.3 artırarak 296 dolardan 368 dolara yükseltti.
ABD`li banka Apple hisse fiyatını yükseltti!
17.01.2020 13:05
Son güncelleme : 17.01.2020 13:12
DHA
Apple hisseleri salı günü 317.57 dolara yükselmiş, piyasa değeri de perşembe günü 1.4 trilyon doları görerek Apple'ı ABD'nin en değerli şirketi yapmıştı.
Söz konusu hamlenin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.51 yükseldi.
12:57120.677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -323,57
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
12:575,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8761
En Düşük
5,8463
12:576,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
12:57293,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,92
|Açılış
|: 293,54
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,84
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,46
|14.000.366
|% 16,11
|
|DERIM
|9,13
|10.389.216
|% 15,13
|
|GEDIK
|8,13
|11.117.363
|% 14,99
|
|BNTAS
|3,80
|263.215.975
|% 14,11
|
|QNBFB
|66,20
|114.963.468
|% 12,59
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|BURVA
|16,51
|522.328
|% -8,28
|
|MAALT
|78,30
|4.791.277
|% -7,12
|
|THYAO
|14,93
|1.071.410.894
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,95
|415.719.407
|% -1,99
|
|PETKM
|4,00
|315.277.822
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,50
|281.020.730
|% -2,78
|
|BNTAS
|3,80
|263.215.975
|% 14,11
|
|KRDMD
|2,95
|415.719.407
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,64
|198.395.837
|% -0,61
|
|ISGYO
|1,85
|175.130.051
|% 3,93
|
|PETKM
|4,00
|315.277.822
|% -0,25
|
|ODAS
|2,52
|192.183.154
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6409
|7,6792
|% 0,08
|
|Frank
|6,0565
|6,0930
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5604
|1,5682
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,77
|
|Altın Gr.
|293
|294
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.934
|1.982
|6,53
|
|Yarım
|935
|959
|3,16
|
|Çeyrek
|469
|479
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|0,10
|