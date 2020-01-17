ABD`li banka Apple hisse fiyatını yükseltti!













DHA

Apple hisseleri salı günü 317.57 dolara yükselmiş, piyasa değeri de perşembe günü 1.4 trilyon doları görerek Apple'ı ABD'nin en değerli şirketi yapmıştı.



Söz konusu hamlenin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.51 yükseldi.