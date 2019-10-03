ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil artış gösterdi.
ABD`nin ham petrol stokları yükseldi
03.10.2019 10:40
Son güncelleme : 03.10.2019 10:40
AA
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil
(yüzde 0,7) artarak 422,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa
beklentisi stokların 1,5 milyon varil
artacağı yönündeydi. Ham petrol
stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil
artış kaydetmişti.
Ticari ham petrol
stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol
stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.
ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,2 milyon varil
(yüzde 0,1) azalışla 230 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,5 milyon varil
artmıştı.
PETROL ÜRETİMİ
ABD'nin ham petrol
ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 87 bin varil
düşüşle 6,29 milyon varile düşerken, ihracatı ise günlük ortalama 116 bin varil
azalışla 2,86 milyon varile geriledi.
Bu dönemde ülkede ham petrol
üretimi ise günlük 100 bin varil
azalarak 12,4 milyon varile indi.