Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD`nin petrol stoklarının haftalık olarak yükseldiğini açıkladı.
ABD`nin petrol stokları arttı, fiyatlar düştü
27.11.2019 11:26
Son güncelleme : 27.11.2019 11:32
DHA
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ham petrol stoklarının 22 Kasım ile biten haftada 3,639,000 varil yükseldiğini belirtti.
API verilerine göre, aynı dönemde benzin stokları 4,378,000 varil yükselirken, rafine edilmiş ham petrol miktarında da 665.000 varil düşüş ölçüldü. API, ABD'nin Oklahoma'daki merkezi ise rezervlerin 516,000 varil gerilediğini açıkladı.
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki yüksek miktarlarda yükselişin ardından geriledi; ancak, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına dair beklentiler fiyatlardaki daha fazla düşüşü sınırladı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 22.0 artarak varil başına yüzde 64.14 dolara yükseldi.
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|SISE
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|% 0,82
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|ECILC
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|95.526.127
|% 3,40
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|Sterlin
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|7,4129
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|Riyal
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
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|1.813
|0,00
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|Tam
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|-0,75
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|Yarım
|859
|882
|-0,37
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|-0,18
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|Gümüş.Ons
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|-0,08
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|Gümüş Gr.
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|-0,01
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