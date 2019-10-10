ABD`de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.
ABD`nin petrol üretiminde yeni rekor
10.10.2019 09:37
Son güncelleme : 10.10.2019 09:37
AA
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol
üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 200 bin varil
arttı. Böylece, 29 Eylül-4 Ekim haftasında dünyanın en büyük ham petrol
üreticisi olan ABD'de, 12,6 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol
üretimi en son 17-23 Ağustos haftasında 12,5 milyon varile ulaşmıştı.
HAM PETROL STOKLARI ARTTI
EIA, ülkedeki ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil
(yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı.
Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil
artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,1 milyon varil
artış kaydetmişti.
Ticari ham petrol
stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,2 milyon varil
gerileyerek 644,6 milyon varilde indi.
ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil
(yüzde 0,5) azalışla 228,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa
beklentisi 0,25 milyon varil
düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,2 milyon varil
azalmıştı.