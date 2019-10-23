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AB`nin 2020 bütçesinde anlaşmazlık

23.10.2019 17:39

Son güncelleme : 23.10.2019 17:43
Avrupa Birliği kurumları arasında 2020 yılı genel bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadı.



AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, birliğin 2020 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, bütçeye ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

AB Komisyonu, 2020 bütçe taslağında, gelirleri 168,3 milyar euro, harcamaları ise 153,7 milyar euro olarak belirlemişti.

Üye ülkelerin temsil edildiği AB Konseyi, söz konusu bütçede gelirlerin 166,8 milyar euro, harcamaların 153,1 milyar euro olması yönünde pozisyon almıştı. AP ise bütçede gelirlerin 171 milyar euroya, harcamaların 159 milyar euroya çıkartılmasını talep etmişti. Böylece AB Konseyi ve AP arasında bir müzakere süreci başladı. Taraflar, 18 Kasım'a kadar ortak bir tutum belirleyemezse AB Komisyonu'nun 2020 yılı için yeni bütçe taslağı sunması gerekecek.

BÜTÇE HAKKINDA

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, AB'de ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.




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