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Aeroflot 22 adet Boeing siparişini iptal etti

11.10.2019 09:39

Son güncelleme : 11.10.2019 10:37
Rusya`nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Boeing`e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner" siparişini iptal etti.



DHA

Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara ihtiyacı olmadığını açıklaması sonrası, 18 adet 787-8 Dreamliner ve 4 adet 787-9s'ten oluşan siparişin akıbeti konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Boeing, 787 Dreamliner modeli için bugüne kadar 1,450 sipariş aldı ve bu uçakların 894 tanesini teslim etti.

Boeing'den yapılan açıklamada, Aeroflot'un 22 adet Boeing 787-8s uçaklardan oluşan siparişini iptal ettiği ve iptal edilen bu siparişin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Aeroflot, mevcut 787'lerden oluşan geniş gövde uçak filosunu artan talebi karşılayabilmek için üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.

Aeroflot Genel Direktörü Valery Okulov da açıklamasında, "Filomuzu modernize ederken ve uluslararası erişim düzeyimizi genişletirken, 787 bize yeni pazar fırsatları yaratacak" dedi.




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