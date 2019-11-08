Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Batı Afrika ülkelerinin, Fransız merkez bankasında tutulan paralarını geri çekme hususunda uzlaştığını belirtti.
Afrika`daki bazı ülkeler Fransa`daki paralarını geri çekecek
08.11.2019 10:49
Son güncelleme : 08.11.2019 10:49
AA
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Fransız medyasına verdiği röportajda, sömürge parası CFA frangından yeni para
birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız merkez bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini söyledi.
Rezervlerin çekilmesi için tarih vermeyen Talon, Fransa'dan çekilen paraların farklı müttefik ülkelerin merkez bankalarına dağıtılacağını aktardı.
Eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinde 1945'ten bu yana kullanılan CFA frangı, değer kaybetmemesi için avro ile sabitlenmiş durumda.
Fransız Merkez Bankasından çekilen Afrika ülkelerinin paralarının değer kaybetmemesi garantisine karşılık, rezerv paralarının yüzde 50'sini Fransa'da tutmak zorunda.
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