Akbank kredi alacaklarını sattı

BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.533.349
|% 19,98
|RYSAS
|4,13
|17.482.309
|% 18,68
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|RYGYO
|4,67
|72.116.299
|% 16,17
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6709
|7,7094
|% -0,02
|Frank
|6,0333
|6,0696
|% -0,20
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|4,03
|Altın Gr.
|286
|287
|-0,47
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|Yarım
|912
|935
|2,92
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|B. Petrol
|67,45
|67,45
|0,18
Seans Raporu
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
- 17:59 MZHLD, ISATR, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 EKIZ, KERVN, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58IHYAY Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem