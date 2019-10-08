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Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

08.10.2019 10:45

Son güncelleme : 08.10.2019 10:45
Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.



AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre pul ücreti, android ve iOS uyumlu bir mobil uygulama kullanılarak kredi kartıyla ödenebilecek.

Uygulama sayesinde bilgiler doğrudan pasaporta işlenecek, mobil işlem yapanların yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.

Harç pulu bedelini gider olarak yazmak isteyenler elektronik ortamda dekont oluşturabilecek.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki makinelerde kısa yazılışı  "NFC" olan yakın alan iletişimi ödeme sistemini destekleyen cep telefonları da  kullanılabiliyor.

Böylece birden fazla noktadan hızlı bir şekilde hizmet sunularak gümrüklerdeki bekleme sürelerinin kısaltılması ve yurt dışına çıkışın kolaylaştırılması amaçlanıyor.




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