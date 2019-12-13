Alman ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü















Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Alman ekonomisi için 2020 yılı GSYH ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti.İhracatta toparlanma beklentilerine karşın, hanehalkı harcanabilir reel gelirinde düşüşün 2020 yılında da Alman ekonomisinde cansız bir büyüme yaşanmasına yol açacağını öngören Bundesbank, 2020 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 1,2'den 0,6'ya düşürdü.Bundesbank ayrıca 2020 için enflasyon tahminini yüzde 0,6'dan 0,5'e çekti.2021 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 1,3'ten 1,4'e çıkaran Bundesbank, 2019 için büyüme tahminini de yüzde 0,6'dan 0,5'e düşürdü. Bundesbank bu yıl yüzde 1,4 olmasını beklediği AB uyumlu enflasyonun 2020 yılında yüzde 1,3 ve 2021'de yüzde 1,6 olacağını tahmin etti.Banka'nın 2022 yılı için GSYH büyüme tahmini yüzde 1,4 ve enflasyon tahmini yüzde 1,9 olarak duyuruldu.