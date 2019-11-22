Almanya Federal İstatistik Ofisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüyerek resesyona girmekten kurtulmasını teyit etti.
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
22.11.2019 11:02
Son güncelleme : 22.11.2019 11:02
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 genişledi. Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.
Böylece Destatis, 14 Kasım’da öncü verilerle açıkladığı artı büyüme oranını teyit etmiş oldu. Ofis, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte azda olsa genişlemesinin ana sebebi olarak nihai tüketim harcamalarındaki artışı gösterdi.
Temmuz-eylül döneminde hane halkının ve kamunun nihai tüketim harcamaları nisan-haziran dönemine göre sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,8 artış gösterdi.
Üçüncü çeyrekte ihracat yüzde 1 artarken, ithalat hemen hemen geçen çeyrekle aynı seviyede kaldı.
Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.
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|
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|
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|
|OLMIP
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|% 9,94
|
|BAKAB
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|
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|
|YAPRK
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|% -3,90
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|POLTK
|74,00
|370
|% -3,90
|
|COSMO
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|383
|% -2,56
|
|THYAO
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|% 0,29
|
|GEREL
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|% 3,17
|
|MGROS
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|
|GARAN
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|% 0,88
|
|OZGYO
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|% 5,84
|
|OZGYO
|1,45
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|% 5,84
|
|GEREL
|2,93
|96.743.943
|% 3,17
|
|DGKLB
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|21.667.367
|% 2,34
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|THYAO
|13,79
|191.989.048
|% 0,29
|
|KARSN
|1,40
|19.206.419
|% -0,71
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3462
|7,3831
|% 0,17
|
|Frank
|5,7191
|5,7536
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5169
|1,5245
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,01
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,80
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
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