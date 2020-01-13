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Alman federal hükümet geçen yılı rekor bütçe fazlası ile tamamladı

13.01.2020 17:26

Son güncelleme : 13.01.2020 17:26
Almanya’nın federal hükümetin bütçe fazlası geçen yıl 13,5 milyar euro oldu. Böylece Doğu ve Batı Almanya`nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.



AA

Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, federal  hükümetin bütçe fazlası 2019’da 13,5 milyar euroya yükselerek, Doğu ve Batı  Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşıldı.

Alman hükümetinin geçen yıl rekor bütçe fazlası vermesinde düşük kalan  faiz harcamaları ve harcanmayan bazı fonlar etkili oldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Federal hükümetin gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 4,3  artarak 1 trilyon 122,6 milyar euro, giderleri yüzde 5,7 artışla yaklaşık 1  trilyon 104 milyar euro olarak kaydedildi.

Bakanlık, göçmenlerin topluma entegrasyonu için harcanması öngörülen  bütçenin üçte ikisi olan 48,3 milyar euronun harcandığını ve halen 17,1 milyar euronun kullanmak için hazır olduğunu da ifade etti.





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