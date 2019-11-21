Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen`e toplamda 100 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
Alman otomobil üreticilerine 100 milyon euroluk ceza
21.11.2019 15:38
Son güncelleme : 21.11.2019 15:56
AA
Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt) tarafından yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013'te çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasa dışı eylemlerinden dolayı 100 milyon euro para
cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Açıklamada BMW, Daimler ve Volkswagen’in çelik tedarikçilerden çelik alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtilerek bu vesileyle oluşturulan fiyatların en az 2016 yılına kadar ödendiği kaydedildi.
Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin yüzde 1’den azına denk geldiğine vurgu yapıldı.
Söz konusu para cezası için, BMW’nin 28 milyon euro, Daimler’in ise 23,5 milyon euro ödeyeceği şirketler tarafından açıklandı.
15:42106.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -211,27
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
15:425,6922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
15:426,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
15:42269,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,74
|Açılış
|: 269,10
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|GEREL
|2,88
|240.677.761
|% 16,60
|
|QNBFB
|22,62
|32.049.121
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.863.526
|% 14,96
|
|ECILC
|3,54
|252.852.046
|% 12,38
|
|EGCYH
|0,11
|49.351
|% 10,00
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|TKURU
|6,91
|46.952
|% -9,91
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|AKFGY
|3,05
|22.125.434
|% -3,17
|
|THYAO
|13,77
|955.454.840
|% -1,29
|
|SISE
|4,71
|269.970.605
|% 1,29
|
|ECILC
|3,54
|252.852.046
|% 12,38
|
|GEREL
|2,88
|240.677.761
|% 16,60
|
|PETKM
|3,74
|235.571.733
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,45
|153.606.687
|% 0,00
|
|GEREL
|2,88
|240.677.761
|% 16,60
|
|KRDMD
|2,35
|195.871.051
|% -0,42
|
|ECILC
|3,54
|252.852.046
|% 12,38
|
|THYAO
|13,77
|955.454.840
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3500
|7,3868
|% 0,15
|
|Frank
|5,7167
|5,7511
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-2,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-3,25
|
|Yarım
|860
|882
|-1,57
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:51AKFGY
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 964, 969 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 106, 665 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 5, 521.00 milyon TL de
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAL, THYAO
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, VAKBN, SISE
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -183, 66 kaybederek (% -0.18 ) 102, 438