Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya`nın teknik anlamda durgunluk riskini geride bırakmasına karşın, ekonominin hala yeterince istikrar kazanmadığı uyarısı yaptı.
`Almanya ekonomisi yeterince istikrarlı değil`
14.11.2019 13:48
Son güncelleme : 14.11.2019 13:48
DHA
Son açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine yönelik olarak ise sadece tek çeyrekte büyümenin gerçekleşmesiyle olumlu bir ilerleme kaydettiklerini söylemenin zor olduğunu belirten Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, tek çeyrekte yüzde 0.1'lik bir büyümenin durağan bir ekonomi olarak görülebileceğini belirtti.
Ekonominin genel görünümüne bakıldığında, hala iyi olmadığını vurgulayan Altmaier, küresel ekonomideki gelişmeler ve Almanya ekonomisindeki duruma karşın bir büyüme olması gerektiğinin altını çizdi.
Almanya'nın GSYH verileri, ikinci çeyrekteki büyümenin büyük ölçüde tüketim kaynaklı olduğunu gösteriyor.
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|272
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|1.835
|8,00
|
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|1.843
|9,95
|
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|892
|4,81
|
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