Almanya`da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, aralıkta 0,4 puan azalarak 43,7 puana geriledi
Almanya`da bileşik PMI geriledi
02.01.2020 13:30
Son güncelleme : 02.01.2020 13:30
AA
IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da kasımda 44,1 olan imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 43,7 puan olarak tespit edildi.
IHS Markit, 16 Aralık’ta geçici verilere göre imalat PMI'nın 43,4 puana gerilediğini açıklamıştı. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.
IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın imalat sektörünün geçen yılı zayıf bir performans göstererek kapattığını belirterek, “Fabrikaların iş gücü sayısında devam eden kesintiler, Almanya'nın bugüne kadar sağlam tüketici harcamaları için tehdit oluşturmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2018'de yüzde 1,4 büyüyen ülke ekonomisinin 2019'da yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 114.903
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|Önceki Kapanış
|: 114.425
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En Düşük
114.566
13:145,9576
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,9550
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5,9430
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6,6601
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|Açılış
|: 291,14
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|Önceki Kapanış
|: 290,17
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291,47
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,87
|117.085.694
|% 15,95
|
|DURDO
|15,72
|7.303.445
|% 11,97
|
|YBTAS
|3.239,50
|99.360
|% 10,00
|
|CRFSA
|5,18
|73.499.822
|% 9,98
|
|DARDL
|4,16
|1.653.450
|% 9,76
|
|NIBAS
|5,50
|59.614
|% -11,29
|
|EGCYH
|0,18
|437.922
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|46.647
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,26
|6.067.872
|% -8,08
|
|EGCEY
|0,36
|81.024
|% -7,69
|
|THYAO
|14,65
|693.636.407
|% 1,31
|
|PETKM
|3,86
|453.409.667
|% 1,31
|
|KRDMD
|2,72
|372.844.535
|% 2,26
|
|HALKB
|6,06
|343.900.164
|% 2,54
|
|ASELS
|21,28
|258.600.592
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,72
|372.844.535
|% 2,26
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|ISGYO
|1,78
|218.846.877
|% 1,14
|
|PETKM
|3,86
|453.409.667
|% 1,31
|
|ODAS
|2,18
|222.679.889
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|132.998.592
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8452
|7,8846
|% -0,13
|
|Frank
|6,1215
|6,1584
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.520
|2,84
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,30
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|1,65
|
|Yarım
|928
|952
|0,79
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|0,18
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