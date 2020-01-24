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Almanya`da bileşik PMI yükseldi

24.01.2020 13:34

Son güncelleme : 24.01.2020 13:34
Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocak ayında 0,9 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,1 puana yükseldi.



AA

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da Aralık 2019’da 50,2 olan bileşik PMI, ocakta 51,1 puan olarak tespit edildi. Bu da son 5 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 50,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi de ocakta 52,9’dan 54,2’ye çıkarak, son 5  ayın en yükseğine ulaştı. Ülkede imalat sektörü PMI ise 44,9’dan 45,2’e yükseldi.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Ankete göre, Alman özel sektöründe yeni işlerin ocak ayında 7 aydan beri ilk defa artması yükselişe sebep oldu. Üretim ve talepteki olumlu trend kendini istihdamda gösterdi.

Hizmet sektöründe istihdam artışının son 5 ayın en hızlısı olarak  gerçekleşmesi dikkati çekti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisi üzerindeki kara bulutların dağılmaya başladığını belirterek, “İç ve dış talep yeni işlerde 7 aydan beri ilk defa artmaya başladı. İmalattaki yavaşlamanın bir kez daha yavaşlamasıyla birlikte, sektör istikrar kazanmaya  devam ederken, hizmet sektörü tekrar toparlandı.” ifadesini kullandı.




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