Almanya’da e-ticaret sektörü 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar euroluk hacime ulaştı.
Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar euroya ulaştı
21.01.2020 16:13
Son güncelleme : 21.01.2020 16:13
AA
Alman E-Ticaret ve Mesafeli Satış Ticaret Birliği (Bevh), 2018’de 65,1 milyar euro
olan Almanya’da e-ticaret sektörü hacminin (KDV dahil) geçen yıl yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar euroya yükseldiğini bildirdi.
Bevh Genel Müdürü Christoph Wenk-Fischer, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2019’un e-ticarette rekor yıl olduğunu belirterek, “Dijital ticaretin perakendenin lokomotifi olduğunu gösterdi.” ifadesini kullandı.
Bevh, bastırılmış ekonomik görünüm nedeniyle Almanya’da e-ticaretin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyerek 80 milyar euro seviyesinde olmasını bekliyor.
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|MAALT
|94,95
|18.749.302
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|70.106.076
|% 18,48
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|ISGSY
|5,63
|352.075.119
|% 15,61
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|GEDIK
|10,74
|17.835.781
|% 14,99
|
|QNBFB
|89,35
|6.025.764
|% 14,99
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
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|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|THYAO
|14,86
|1.336.020.210
|% -1,46
|
|ISFIN
|4,49
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|% 3,70
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|PETKM
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|EKGYO
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|ALBRK
|1,76
|340.018.906
|% 1,15
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|ODAS
|1,87
|255.333.471
|% 5,28
|
|PETKM
|4,12
|560.853.915
|% 0,24
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,7200
|7,7587
|% 0,57
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|Frank
|6,1082
|6,1450
|% 0,29
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|Riyal
|1,5769
|1,5848
|% 0,24
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|Alış
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|Altın Ons
|1.556
|1.556
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|Altın Gr.
|297
|297
|-0,75
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|Cumhuriyet
|1.966
|1.995
|2,00
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|Tam
|1.957
|2.006
|1,66
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|Yarım
|946
|970
|0,80
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|Çeyrek
|474
|485
|0,41
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|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,12
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|Gümüş Gr.
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|3,43
|-0,01
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