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Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar euroya ulaştı

21.01.2020 16:13

Son güncelleme : 21.01.2020 16:13
Almanya’da e-ticaret sektörü 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar euroluk hacime ulaştı.



AA

Alman E-Ticaret ve Mesafeli Satış Ticaret Birliği (Bevh), 2018’de 65,1 milyar euro olan Almanya’da e-ticaret sektörü hacminin (KDV dahil) geçen yıl yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar euroya yükseldiğini bildirdi.

Bevh Genel Müdürü Christoph Wenk-Fischer, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2019’un e-ticarette rekor yıl olduğunu belirterek, “Dijital ticaretin perakendenin lokomotifi olduğunu gösterdi.” ifadesini kullandı.

Bevh, bastırılmış ekonomik görünüm nedeniyle Almanya’da e-ticaretin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyerek 80 milyar euro seviyesinde olmasını bekliyor.




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