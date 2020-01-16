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Almanya`da enflasyon 2019`da azaldı

16.01.2020 11:44

Son güncelleme : 16.01.2020 11:44
Almanya`da ortalamalardan hesaplanan enflasyon, geçen yıl Avrupa Merkez Bankası`nın tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2`nin epey altında kalarak yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl 2018'e kıyasla 0,3 puan azalarak ortalama yüzde 1,4 oldu. 2018'de enflasyon ortalama olarak yüzde 1,8  gerçekleşmişti.

2019'daki enflasyonda enerji fiyatlarının etkisi olduğu belirtilirken,  motor yakıtı fiyatındaki düşüş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış 2019'da bir  önceki yıla kıyasla azaldı ve yüzde 1,4 oldu. 2018'de enerji fiyatlarındaki artış  yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 artan gıda  fiyatlarının, genel enflasyon üzerindeki etkisi 2018'e göre az oldu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da enflasyon, geçen yıl  ortalama yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON, ARALIK 2019'DA AYLIK BAZDA YÜZDE 0,5

Almanya'da enflasyon, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,5, yıllık  bazda yüzde 1,5 oldu. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit  etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi  aralıkta da enflasyon üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji fiyatları hariç  tutulduğunda, Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019'da gıda fiyatları ortalama yüzde 2,1 yükselirken, et ve et  ürünlerinde artış yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,6  ve yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. 2019'un ortalaması ise yüzde 1,4 olarak  gerçekleşti. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit  etti.

2018'de 64,90 dolar seviyelerinde kalan ham petrolün ortalama varil  fiyatı, geçen yıl 57,05 dolar olarak hesaplandı. Bu da Almanya gibi enerji ithal  eden ülkelerde enflasyonu düşürücü etki yaptı.

Öte yandan, ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde yüzde  2 enflasyon hedefliyor.




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