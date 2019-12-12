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Almanya`da enflasyon düşük kalmaya devam etti

12.12.2019 13:05

Son güncelleme : 12.12.2019 13:05
Almanya`da, ekimde yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, kasımda değişmeyerek son 18 ayın en düşüğünde kalmaya devam etti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kalması dikkati çekti.

TÜFE, yıllık bazda ekimde yüzde 1,1, eylülde de yüzde 1,2 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise 0,8 düşüş kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Kasımda enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüş, genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkili oldu. Talep ve arza göre farklılık gösteren  enerji ürünleri fiyatları, Kasım 2018'e göre yüzde 3,7 daha düşük oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları, yüzde 2,1 ve doğal gaz fiyatları yüzde 5,1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 10,3 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,6 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 1,8 artış gösterdi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 12,6 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,8 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış olurken, tüketici elektroniği fiyatlarında yüzde 4,8 azalış gerçekleşti.

Almanya İktisadi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne göre, ekonomide durgunluğa rağmen ortalama maaş zamları bu yıl yüzde 3 oldu ve düşük enflasyon tüketici alımlarını destekliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelecek yıl enflasyonun  yüzde 1,2 civarında gerçekleşmesini bekliyor.




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