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Almanya`da fabrika siparişleri azaldı

05.12.2019 13:14

Son güncelleme : 05.12.2019 13:14
Almanya`da fabrika siparişleri ekimde yüzde 0,4 azaldı.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Söz konusu siparişler, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,5 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin "sanayi  üretimindeki düşüşün üstesinden gelmek ve ekonomik durgunluğu önlemek için hala mücadele etmek zorunda kalmaya devam ettiği" şeklinde değerlendirildi.

Almanya'da ekimde yurt içi toplam siparişler aylık bazda yüzde 3,2 azalırken, yabancı siparişler yüzde 1,5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayına göre yüzde 11,1 artarken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 4,1 düştü.

Ülkede ekimde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde  0,7 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri 0,3 arttı. Sermaye malı  siparişleri ise yüzde 1,1 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro da  önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu arada, eylülde önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydeden fabrika  siparişleri, yüzde 1,5 artış olarak revize edildi.

"SANAYİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ BİR İŞARET DEĞİL"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 aylık  kıyaslamada, eylül-ekim aylarında temmuz-ağustosa göre imalat sanayisindeki  siparişlerin yüzde 1 arttığı belirtilerek, son aylarda yeni siparişlerin istikrar  kazandığı ancak sanayinin halen baskı altında olduğu vurgulandı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, Alman fabrikalarının sipariş defterinin sönük kalmaya devam  ettiğini aktararak, "Bu önümüzdeki aylarda sanayi üretimi için iyi bir işaret  değil. Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlik ve sektörlere özgü sıkıntılar  açıkça Alman endüstrisinde ağırlığını hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik kasım ayı raporunda, ülke ekonomisindeki yavaşlamanın bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen  devam edeceği ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşmasının muhtemel olarak  görülmeyeceği belirtilerek, "Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona  gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok." ifadesi kullanılmıştı.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.




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