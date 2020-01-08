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Almanya`da fabrika siparişleri azaldı

08.01.2020 15:20

Son güncelleme : 08.01.2020 15:20
Almanya`da fabrika siparişleri, Kasım 2019`da "beklenmedik şekilde" yüzde 1,3 azaldı.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir  önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak Temmuz 2019'dan itibaren en yüksek düşüşü  kaydetti. Siparişler, Kasım 2018'e göre de yüzde 6,5 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, sanayisinde son 10 yılın en kötü daralmasını atlatmak için zorlanmaya devam ediyor." şeklinde değerlendirildi.

Almanya'da kasımda yurt içi toplam siparişler aylık bazda yüzde 1,6 artarken, yabancı siparişler yüzde 3,1 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişler ekim ayına göre yüzde 3,3 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 2,8 azaldı.

Ülkede kasımda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde  0,2 artarken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri değişmedi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 2,1 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro da önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Bu arada, ekimde önceki aya göre yüzde 0,4 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,2 artış olarak revize edildi.

"GÖRÜNÜM BİR MİKTAR İYİLEŞTİ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekim-kasımda ağustos-eylüle göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 0,1 arttığı belirtilerek, son aylarda yeni siparişlerin düşük seviyede istikrar kazandığı, iş beklentilerinin arttığı ve görünümün bir miktar iyileştiği  kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, bu  yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ülkede ekonomi, geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.




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