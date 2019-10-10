Almanya`da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş beklentisine karşın, yüzde 1,8 azalarak 109,2 milyar euro oldu.
Almanya`da ihracat beklentilerin üstünde azaldı
10.10.2019 11:24
Son güncelleme : 10.10.2019 11:28
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat
ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 0,5'lik artış gösterdi.
Piyasalarda ihracatın yüzde 1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat
yüzde 3,8, ithalat ise yüzde 3,1 geriledi.
Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 1,5 düşmüştü.
DIŞ TİCARET FAZLASI 18,1 MİLYAR EURO
Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat
ağustosta 109,2 milyar euro, ithalat 91,1 milyar euro
oldu. Dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar euro
olarak gerçekleşti.
Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, ağustosta 101,2 milyar euroluk ihracat, 85 milyar euroluk ithalat yapıldı.
Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla ağustosta yaklaşık 16,2 milyar euro
dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Ağustos 2018’de 17,6 milyar euro
idi.
Almanya'nın ağustosta yaptığı ihracatın 57,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 47,2 milyar euroluk bölümü AB'den geldi.
Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3,3, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 2,7 azalış oldu.
8 AYDA 147,5 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI
Almanya'nın bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 882,6 milyar euroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 1,8 yükselerek yaklaşık 735,1 milyar euroya ulaştı.
Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 8 ayında 147,5 milyar euro
oldu.
Öte yandan, Almanya'nın ağustos ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 1,7 milyar euro
artarak 16,9 milyar euro
olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın ağustos ayında 15,2 milyar euro
olmuştu.
Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), 8 Ekim'de, ülkenin ihracatına yönelik artış tahminini ABD'nin küresel ticaret politikaları ve Brexit’ten dolayı aşağı yönlü revize etmiş, bu yıl için ihracata ilişkin artış tahmini de yüzde 1,5’ten yüzde 0,5'e düşürmüştü.
Birlik, Brexit ve küresel ticaret savaşlarının Alman şirketler için uzun dönemli planlamayı imkansız hale getirdiğine vurgu yaparak, ülkenin Brexit sürecinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu kaydetmişti.