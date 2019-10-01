Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya`da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, eylülde 41,7 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.
Almanya`da imalat PMI 10 yılın en düşüğünde
01.10.2019 15:33
Son güncelleme : 01.10.2019 15:33
AA
IHS Markit tarafından hazırlanan Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi yayınlandı.
Buna göre, Almanya'da ağustosta 43,5 seviyesinde olan imalat sanayi PMI, eylülde 41,7'ye geriledi. Böylece endeks
2009 haziran ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Öte yandan düşüş, üretim ve yeni siparişlerdeki daralmadan kaynaklandı.
IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayide üretim rakamlarının olumsuz olduğuna dikkati çekerek, yeni siparişlerdeki düşüş eğiliminin endişeye neden olduğunu belirtti.
Smith, üretim tarafında gözlemlenen şiddetli istihdam kayıplarının tüketici güvenine zarar verebileceğini ifade etti.
15:18104.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -912,01
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.045
15:185,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0471
|Açılış
|: 5,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6974
En Düşük
5,6420
15:186,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,1890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2144
En Düşük
6,1495
15:18268,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,21
|Açılış
|: 268,63
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
269,17
En Düşük
265,73