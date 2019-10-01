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Almanya`da imalat PMI 10 yılın en düşüğünde

01.10.2019 15:33

Son güncelleme : 01.10.2019 15:33
Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya`da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, eylülde 41,7 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.



AA

IHS Markit tarafından hazırlanan Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi yayınlandı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta 43,5 seviyesinde olan imalat sanayi  PMI, eylülde 41,7'ye geriledi. Böylece endeks 2009 haziran ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Öte yandan düşüş, üretim ve yeni siparişlerdeki daralmadan kaynaklandı.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayide üretim rakamlarının olumsuz olduğuna dikkati çekerek, yeni siparişlerdeki düşüş eğiliminin endişeye neden olduğunu belirtti.

Smith, üretim tarafında gözlemlenen şiddetli istihdam kayıplarının tüketici güvenine zarar verebileceğini ifade etti.




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