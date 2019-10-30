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Almanya`da işsizlik oranı değişmedi

30.10.2019 14:11

Son güncelleme : 30.10.2019 14:11
Almanya`da işsizlik oranı, ekimde değişmeyerek yüzde 5 seviyesine kalmaya devam etti.



AA

Alman Federal İstihdam Ajansı verilerine göre ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ekimde geçen aya göre 30 bin düştü. İşsiz sayısı bu ay 2 milyon 204 bine geriledi.

Ülkede işsizlik oranı da yüzde 5'te kalarak beklentileri karşıladı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı ekimde 2018'in aynı dönemine göre sabit kaldı.

Alman Federal İstihdam Ajansı Üst Yöneticisi (CEO), konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mevcut ekonomik zayıflık iş gücü piyasasında iz bırakıyor. Yine de iş gücü piyasası sağlam duruyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, eylülde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artarak 45 milyon 294 bin kişiye yükseldi.




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