GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`da istihdam rekoru

02.01.2020 15:29

Son güncelleme : 02.01.2020 15:29
Almanya`da toplam istihdam, 2019`da 45,3 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya`nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici  verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018’e göre yüzde 0,9 yükseldi.

2019’da istihdama katılan kişi sayısı 402 bin kişi artarken, toplam  istihdam 45 milyon 256 bin milyon olarak kayıtlara geçti.

İstihdam, 14 yıldır artarken, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,3  yükseliş göstermişti. İstihdama en büyük katkı yüzde 1’lik artışla (319 bin)  hizmet sektöründen geldi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl  yüzde 3,2’den yüzde 3’e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 96 bin azalarak 1,37  milyonun altına geriledi.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 299 bin artarak 46,5  milyon kişiye yükseldi. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 0,7  artarak ( 59 bin) 8 milyon 374 bin kişiye ulaştı.

Hizmet ve inşaat sektörlerindeki yüksek istihdam artışı dikkati  çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamın azaldığı görüldü.

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin  birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle genç işsizliğin, düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten  uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri ve niteliğe sahip  olabildiğini dile getiriyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:14115.337
Değişim :  0,80% |  911,67
Açılış :  114.903  
Önceki Kapanış :  114.425  
En Yüksek
115.488 En Düşük
114.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 148.805.227 % 20,00  
CRFSA 5,59 115.781.969 % 18,68  
IPEKE 8,74 523.272.218 % 13,21  
SANFM 5,60 4.835.881 % 12,00  
DURDO 15,72 9.190.558 % 11,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8382 7,8775 % -0,22  
Frank 6,1135 6,1503 % -0,17  
Riyal 1,5839 1,5919 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 4,48  
Altın Gr. 292 292 1,44  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 3,28  
Yarım 929 953 1,58  
Çeyrek 466 477 0,79  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,14 66,14 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru