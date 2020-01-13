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Almanya`da otomotiv sektöründeki sıkıntı büyümeyi düşürecek

13.01.2020 15:45

Son güncelleme : 13.01.2020 15:45
Ticaret ihtilafları ve küresel belirsizlikler Almanya`da ekonomiyi etkilemeye devam ederken, sıkıntı içindeki Alman otomotiv sektöründen dolayı ekonominin 2019`da yaklaşık 0,75 puan daha az büyüyeceği belirtildi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Otomobil endüstrisindeki yapısal değişim Alman ekonomisini zorluyor" başlığıyla ülkenin otomotiv sektörüne ilişkin bir rapor yayımlandı.

Raporda, Alman otomotiv sektörünün son dönemde kapsamlı bir teknolojik  dönüşüm içinde olduğu, sektörün sera gazı emisyon kısıtlamalarından etkilendiği  belirtildi.

Söz konusu dönüşümden dolayı otomotiv sektöründe gözlenen zayıflığın  Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığına işaret edilen raporda, bu zayıflığın  2019’da ekonomik büyümedeki artışı yaklaşık 0,75 puan düşürmesinin beklendiği  kaydedildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo  Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv sektöründe yaşanan  yapısal değişimin artık iş gücü piyasasına da damgasını vurduğunu belirterek,  "2019'dan beri sektörde istihdam edilen kişi sayısı mevsimsellikten arındırılmış  olarak yüzde 1,3 azaldı. Bu, imalat sektörünün geri kalanından (azalış yüzde 0,2)  çok daha güçlü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Ifo'nun Aralık 2019 iş anketine göre otomobil şirketlerinin yaklaşık  yüzde 14'ünün kısa süreli çalıştıklarını belirttiklerini aktaran Wollmershaeuser, sektördeki şirketlerin gelecek 3 ayda kısa süreli çalışma oranının yüzde 19'a  yükselmesini beklediğini kaydetti.

Wollmershaeuser, "İlginçtir, 2019 yılında Almanya'da otomobillere olan  talep aynı anda arttı. Ancak müşterilere yerli üretilen otomobiller satılmadı.  Almanya'da otomobil üretimi 2018'de yüzde 8,9 ve geçen yıl 9,3 azaldı. Bunun  yerine sektör, Almanya dışındaki yerlerde Alman markalarının üretimini artırdı ve  daha sonra arabaları Almanya'ya ithal etti." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya dışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki Alman otomobil  üreticilerinin üretiminin 2018'deki yüzde 7,5'lik yükselişten sonra geçen yıl  yüzde 2 arttığını aktaran Wollmershaeuser, Almanya'nın AB'den otomobil  ithalatının geçen yılın ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 16 arttığını bildirdi.

Wollmershaeuser, Alman otomobil şirketlerinin ülke dışındaki  üretimlerine ilişkin,  Almanya'daki fabrikaların elektrikli otomobil üretimine  dönüştürüldüğünü, Almanya'da üretilen geleneksel otomobillerin diğer Avrupa  ülkelerinde üretileceğini kaydetti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 3'Ü OTOMOTİVDEN

Verilere göre, Almanya'da geçen yıl trafiğe kaydedilen yeni otomobil  sayısı yüzde 5 artışla 3,6 milyona yükselmişti.

Hibrit ve elektrikli araçlara talep geçen yıl artarken, dizel skandalı  ve dizel sürüş yasakları ile ilgili tartışmaların devam etmesine karşın dizel  araçların satışları da bir miktar yükseldi.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken,  Almanya'da istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Almanya'da ekonomi 2018'de yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve  Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı geçen yıl büyümenin yüzde  0,5'te kalmasını bekliyor.




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