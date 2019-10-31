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Almanya`da perakende satışlar arttı

31.10.2019 13:59

Son güncelleme : 31.10.2019 13:59
Almanya`da perakende satışlar eylülde beklentilerin altında kalarak aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,1 yükseldi. Satışlar, 2018’in eylül ayına kıyasla da yüzde 3,4 yükseliş gösterdi.

Perakende satışların piyasalardaki aylık yüzde 0,2 artış beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

İnternet ve posta siparişiyle yapılan satışlarda Temmuz 2018’e göre reel olarak yüzde 8,4’lük artış dikkati çekti. Almanya'da giyim perakendecileri  temmuz ayında indirime giderken, bu indirimlere halk yoğun ilgi gösteriyor.

Yılın ocak-eylül döneminde satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış görüldü. Almanya'da perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,1 düşüş göstermişti.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit’e yönelik endişeler Almanya ihracatını olumsuz yönde etkilerken, Alman ekonomisi büyümek için iç talebin güçlü olmasına bağımlı kalıyor.

Öte yandan, merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK’ye göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da kasım ayına yönelik Tüketici  Güven Endeksi, ekonominin yavaşlamasından dolayı iş kayıpları olacağı endişesiyle Kasım 2016'dan beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde 0,1 küçülen Alman ekonomisinin, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesi bekleniyor.




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