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Almanya`da perakende satışlar arttı

06.01.2020 11:38

Son güncelleme : 06.01.2020 11:50
Almanya`da perakende satışlar, Kasım 2019`da beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin Kasım 2019'un geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende  satışlar, kasımda ekim ayına göre yüzde 2,1 arttı. Satışlar, 2018'in kasım ayına  kıyasla da yüzde 2,8 yükseliş gösterdi. Perakende satışların, piyasalardaki aylık  yüzde 1 artış beklentisinin üstünde gelmesi dikkati çekti.

2019'un ocak-kasım döneminde reel satışlarda bir önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 2,9'luk artış kaydedildi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocak-kasım döneminde yüzde 7,4  artış olması da dikkati çekti.

Ekim 2019'da, Almanya'da reel perakende satışlar eylül ayına göre  yüzde 1,9 azalırken, 2018'in ekim ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseliş kaydetmişti.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit'e yönelik  endişeler Almanya'nın ihracatını olumsuz yönde etkilerken, Alman ekonomisi  büyümek için iç talebin güçlü olmasına bağımlı kalıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde 0,2 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte yüzde  0,1 genişleyen Alman ekonomisinin, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı bu  yıl sadece yüzde 0,5 büyümesi bekleniyor.




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