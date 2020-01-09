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Almanya`da sanayi üretimi arttı

09.01.2020 11:45

Son güncelleme : 09.01.2020 11:45
Almanya`da sanayi üretimi, tüketim ve sermaye malları üretiminin güçlü kalmasının etkisiyle geçen yılın kasım ayında beklentilerin üstünde artarak yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici  verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi,  kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine  ilişkin beklenti aylık yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Kasım 2018'e göre ise yüzde 2,6'lık daralma kaydetti.

Daha önce aylık yüzde 1,7 düşüş olarak açıklanan Ekim 2019 verisi,  yüzde 1 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, kasımda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi  üretiminin yüzde 1 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi  içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,4, tüketim malları üretimi ise yüzde 0,5  arttı. Ara malı üretimi yüzde 0,5 azalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki  aya göre yüzde 2,6 artış, enerji üretimi seviyesinde de yüzde 0,8 düşüş  kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  ekim-kasımda ağustos-eylüle göre sanayi üretiminin yüzde 0,7 düştüğü  belirtilerek, "Sektördeki zayıf ekonomik performansın üstesinden halen  gelinemedi. Yeni siparişlerdeki istikrar ve iyileşen beklentiler, önümüzdeki  aylarda bir miktar iyileşmeye işaret ediyor." denildi.




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