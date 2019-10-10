Avrupa`nın lokomotif ülkesi Almanya`da iflas eden şirket sayısı, bu yılın temmuz ayında 2018`in aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak bin 644 oldu.
Almanya`da şirket iflaslarında artış
10.10.2019 11:57
Son güncelleme : 10.10.2019 11:57
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın temmuz ayında bin 644 işletme iflas
açıkladı. İflaslar 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 arttı.
Almanya'da söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 295 iflas
başvurusu olan inşaatı, 253 iflas
başvurusuyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı, 185 başvuruyla da konaklama ve gıda hizmetleri izledi.
Şirketlerin iflas
talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, temmuzda yaklaşık 2,8 milyar euro
olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2018'in temmuz ayında yaklaşık 1,1 milyar euroydu.
Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 886 borçlu da temmuz ayında iflas
başvurusunda bulundu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azaldı.
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