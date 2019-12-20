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Almanya`da tüketici güveni geriledi

20.12.2019 13:12

Son güncelleme : 20.12.2019 13:12
Almanya`da aralıkta 9,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayına yönelik olarak beklenmedik şekilde 9,6’ya geriledi.



AA

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Ocak 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aralıkta 9,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 0,1 puan düşüş kaydetti. Beklenti, endeksin 9,8’e yükselmesi  yönündeydi.

GFK'nin açıklamasında, tüketicilerin düşük gelir beklentisinin tüketici ikliminin hafif bozulacağı anlamına geldiği belirtilerek, “Öte yandan, tüketicilerin satın alma eğilimi var ve bu biraz artıyor.” ifadesine yer verildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketicilerin ekonominin büyüme görünümüne yönelik daha karamsar kaldıklarını belirterek, “Otomotiv endüstrisi ve bu sektörün tedarikçileri gibi bazı sanayi sektörlerindeki işten çıkarmalarla ilgili haberler daha az iyimser gelir beklentilerine yol açıyor.” yorumunu yaptı.

Almanya'da iş gücü piyasasının diğer ülkelere göre istikrarlı kalması, tarihin en düşük borçlanma maliyetleri ve maaş zamlarının enflasyon üzerinde kalması iç tüketimi destekleyerek ülkede büyümenin istikrarlı kalmasını sağlıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), dördüncü çeyrekte Alman ekonomisinin yüzde 0,2  büyümesini bekliyor.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl  sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.




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