GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`da yıllık enflasyon arttı

11.10.2019 09:58

Son güncelleme : 11.10.2019 09:58
Almanya Federal İstatistik Ofisi`nin nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, geçen ay 2018`in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.



AA

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 ve temmuzda yüzde 1,7 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise değişmedi. Nihai veriler, daha  önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, eylülde enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşün genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkisinin olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünleri fiyatları,  2018'in eylül ayına göre yüzde 1,1 daha düşük oldu. Elektrik fiyatları, geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,7 artarken, motor  yakıtı fiyatları yüzde 6,7 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık  enflasyon yüzde 1,4 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi. Et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,6 artması dikkati çekti. Tüketici elektroniği fiyatlarında ise yüzde 8,9 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,8 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış görülürken, eğitim hizmetleri fiyatında yüzde 4,3 azalış oldu.




BIST USD EURO ALTIN
18:0598.780
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
0 En Düşük
0
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru