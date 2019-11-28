Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 1,1 olarak ölçüldü.
Almanya`da yıllık enflasyon arttı
28.11.2019 16:57
Son güncelleme : 28.11.2019 16:57
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre ülkede enflasyon, ekim ayında olduğu gibi kasımda da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1'lik artış kaydetti. Beklenti enflasyonun yüzde 1,3’e yükselmesi yönündeydi.
Enflasyonun kasımda düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 3,7’'lik azalış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro
Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kaldı.
Ülkede enflasyon, aylık bazda 0,6 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,8 düşüş kaydetti.
Almanya'da AB uyumlu öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,8 düşerken yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.
Kasım ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 12 Aralık’ta yayımlanacak. Almanya'da TÜFE, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydederek Şubat 2018'den beri en düşük seviyesine gerilemişti.
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|1.817
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|Tam
|1.782
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