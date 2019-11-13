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Almanya`da yıllık enflasyon belli oldu

13.11.2019 11:47

Son güncelleme : 13.11.2019 11:47
Almanya`da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1 oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. TÜFE, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 ve ağustosta yüzde 1,4 artış  göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi. Nihai  veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Destatis açıklamasında, ekimde enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşün  genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkisinin olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünleri fiyatları, 2018'in ekim ayına göre yüzde 2,1 daha düşük oldu. Elektrik fiyatları, geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 ve doğal gaz fiyatları yüzde 5,1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 7,5 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık  enflasyon yüzde 1,4 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi. Et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,9 artması dikkati çekti. Yağ  fiyatlarında ise yüzde 11,6 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,7 ve ısınma masrafları hariç  kirada yüzde 1,4 artış görülürken, Telekom hizmetleri fiyatında yüzde 0,5 azalış oldu.




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